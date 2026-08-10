Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde benzinin litre fiyatına yapılan 1,06 TL'lik zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak yeni bir artış daha bekleniyor. Peki İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Çorum'a motorin, benzin fiyatları ne kadar? İşte 10 Ağustos 2026 il il akaryakıt fiyatları.

BENZİNE İKİNCİ ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, pazartesi gece yarısından itibaren benzin ürün fiyatlarında 2,08 TL'lik bir artış öngörülüyor. Ancak yapılan hesaplamalara göre bu tutarın tamamı tüketiciye yansımayacak. Beklenen 2,08 TL'lik artışın 1,56 TL'lik kısmı pompa fiyatlarına zam olarak eklenecek.

ÇORUM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 69.94 TL

Motorin: 81.75 TL