AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına AK Parti eski Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu, Cahit Bağcı ve Murat Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilçe başkanları katıldı.

Alar, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de “Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” anlayışıyla kurulduğunu belirterek, partinin kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara geldiğini söyledi.

AK Parti’nin 25 yıllık süreçte yalnızca bir siyasi parti olarak değil, Türkiye’nin değişim ve kalkınma iradesinin temsilcisi olarak hareket ettiğini savunan Alar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

“MİLLETİMİZLE OMUZ OMUZA VERDİK”

Partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunda çok sayıda sınamayla karşı karşıya kaldığını dile getiren Alar, kapatma davaları, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra ekonomik krizler, salgın, savaşlar ve 6 Şubat depremleriyle mücadele edildiğini belirtti.

Alar, “Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık” dedi.

“MİLLİ İRADEYİ GÜÇLENDİRDİK”

AK Parti iktidarları döneminde vesayetin siyaset üzerindeki etkisinin azaltıldığını ve milli iradenin güçlendirildiğini belirten Alar, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletildiğini söyledi.

Başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı uygulamasına son verilmesi ve devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltılması gibi adımlara dikkat çeken Alar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hiçbirinin kendisini bu ülkenin “üvey evladı” olarak görmemesi gerektiğini ifade etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yılın ardından yeniden ibadete açılmasını da önemli gelişmeler arasında gösteren Alar, bunun Türkiye’nin kendi değerleri ve kararları üzerinde söz sahibi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

“TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA BÜYÜTTÜK”

Sağlık, eğitim, konut, ulaşım ve sosyal politikalar alanında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Alar, şehir hastanelerinden üniversitelere, TOKİ konutlarından sosyal desteklere kadar çok sayıda hizmetin hayata geçirildiğini söyledi.

Ulaşım alanında Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi projeleri örnek gösteren Alar, Türkiye’nin altyapısının önemli ölçüde yenilendiğini ifade etti.

Savunma sanayiindeki gelişmelere de dikkat çeken Alar, İHA, SİHA, Bayraktar TB2, Akıncı, ANKA, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve ALTAY gibi projelerle Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi.

“İHRACATIMIZ 270 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI”

Ekonomik gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alar, 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye’nin ihracatının 270 milyar doların üzerine çıkarıldığını belirtti.

Türkiye’nin enerji alanında da önemli adımlar attığını dile getiren Alar, Karadeniz doğal gazı, Gabar petrolü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere enerji yatırımlarının “tam bağımsız Türkiye” hedefinin önemli parçaları olduğunu ifade etti.

“AK PARTİ’NİN GÜCÜ MİLLETLE KURDUĞU BAĞ”

AK Parti’nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 11 milyon 709 bin 913 üyeyle Türkiye’nin en büyük siyasi partisi olduğunu belirten Alar, üye sayısının parti açısından yalnızca bir rakam olmadığını söyledi.

Alar, “AK Parti’nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir” ifadelerini kullandı.

25 yıllık süreçte görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Alar, hayatını kaybeden dava ve yol arkadaşlarını da rahmet ve minnetle andı.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI MİLLETİMİZLE İNŞA EDECEĞİZ”

Önümüzdeki dönemde “Terörsüz Türkiye” hedefinin yanı sıra demokrasi, ekonomi, yüksek teknoloji, enerji ve savunma sanayii alanlarında çalışmaların sürdürüleceğini belirten Alar, Türkiye Yüzyılı hedefinin milletle birlikte inşa edileceğini söyledi.

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 81 ilde çeşitli programların düzenleneceğini belirten Alar, kutlamaların 14 Ağustos 2026 Cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek büyük buluşmayla taçlandırılacağını ifade etti.

Alar, açıklamasını, “İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” sözleriyle tamamladı.

