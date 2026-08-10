Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki daireden çevreye kötü koku yayılması üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.

Şikayet üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemede, dairenin çöp eve dönüştürüldüğü belirlendi.

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Bunun üzerine Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlik çalışması başlatıldı.
Belediye personelinin iş makinesinin de desteğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından dairede yapılan kontrollerin sonrası dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kötü koku gelen evde bir kişi ölü bulundu
Kötü koku gelen evde bir kişi ölü bulundu
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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK