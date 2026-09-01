Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı Ortaöğretim Birimi tarafından, ilçe ocaklarının katılımıyla düzenlenen İsmail Gaspıralı Ortaöğretim Yaz Gelişim Programı kapsamında gençlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programın kültürel ve sanatsal faaliyetler bölümü kapsamında, Hititlerin başkenti Hattuşa’ya kültür gezisi düzenlendi. Geziye katılan gençler, Anadolu’nun önemli tarihî miraslarından biri olan Hattuşa’nın binlerce yıllık tarihini ve kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Hattuşa gezisi sırasında gençlere, bölgenin Anadolu tarihindeki yeri hakkında bilgi verilirken, geçmişten günümüze ulaşan tarihî yapı ve kalıntılar yerinde incelendi. Böylece katılımcıların tarihî mirası yerinde görerek geçmişle bağ kurmaları amaçlandı.

9 KİLOMETRELİK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Program kapsamında düzenlenen spor faaliyetleri çerçevesinde ise Hattuşa–Hoşör Şelalesi güzergâhında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği yaklaşık 9 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe teşkilat mensupları katıldı. Katılımcılar, doğal güzellikler eşliğinde keyifli ve verimli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan öncülüğünde yapılan etkinliklerle, gençlerin tarihî ve kültürel değerleri tanımalarının yanı sıra sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İsmail Gaspıralı Ortaöğretim Yaz Gelişim Programı’nın, gençlere yönelik kültürel, sanatsal, sportif ve eğitsel faaliyetlerle devam edeceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi