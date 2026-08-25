Arca Çorum FK’nın büyük umutlarla Irak’tan kadrosuna kattığı Hassan Abdülkareem’in takımdan ayrılması gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, “Iraklı Messi” lakabıyla tanınan genç futbolcunun gün içerisinde Arca Çorum FK’dan ayrılacağı yönünde sosyal medya paylaşımları art arda geldi. Abdülkareem’e yakın kaynakların da ayrılık iddialarını doğruladığı öğrenilirken, kulüp cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hassan Abdülkareem’in takımdan kesin olarak ayrılıp ayrılmayacağı ve transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.