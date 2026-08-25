Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şube Başkanı Gökhan Yumlu, hakem ve gözlemci ücretlerinin günümüz ekonomik koşulları ve üstlenilen sorumluluklar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yumlu, Genel Başkan Kahraman Minnet öncülüğünde hakem ve gözlemcilerin taleplerinin yakından takip edildiğini belirterek, konunun yalnızca ücret artışı değil, sahada görev yapan hakem ve gözlemcilerin emeğine verilen değerin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Çorum’da ve Türkiye genelinde görev yapan hakem ve gözlemcilerin futbolun her kademesinde büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Yumlu, sorunların ilgili mercilere aktarılması ve çözüm sürecinin takip edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Yumlu ayrıca, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun hakem ve gözlemcilerin beklentilerini dikkate alarak gerekli adımları atacağına inandıklarını belirterek, 2026-2027 futbol sezonunun tüm hakem ve gözlemcilere hayırlı olmasını diledi.