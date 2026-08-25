Türkiye Judo Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası Çankırı’da yapıldı. 6 ülke, 30 il ve 1020 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Çorumlu sporculardan Kadir Koray Albey mini minikler 38 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, aynı kategoride 25 kiloda Zehra Eke ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Süper minikler kategorisinde ise 42 kiloda tatamiye çıkan Mehmet Eymen Coşar 42 kiloda, Hülyanur Ecer 36 kiloda ve Hasan Ali Demirci ise 46 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan isimler oldular.

Muhabir: RIFAT KARA