Çorum İl Milli Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 48. Afşin Eshabı Kehf Güreşleri’nde önemli bir başarıya imza attı.

Yıldızlar kategorisinde üç farklı sıklette mücadele eden Çorumlu pehlivanların tamamı, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakalarda 55 kiloda Yusuf Eren Koçak, 60 kiloda Berat Veli Körpeş ve 75 kiloda Talha Özboyacı birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

Üç farklı sıklette üç şampiyonluk elde eden Çorum İl Milli Eğitim Spor Kulübü sporcuları, organizasyonda büyük gurur yaşattı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, başarılı sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi.