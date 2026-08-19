Türkiye’nin tanınmış teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar, A Spor’da yayınlanan Spor Odası programında Çorumlu gazetecilere övgü yağdırdı.

Cem Kerpiççiler ve Batuhan Engin’in hazırlayıp sunduğu programın konuğu olan Kurtar, Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasını değerlendirdi. Çorum FK’nın sahada sergilediği futbolu beğendiğini dile getiren deneyimli teknik adam, maç sonrasında Çorum Haber Gazetesi köşe yazarları Rıfat Kara, Hüseyin Aşkın ve Aylin Alveren Özen’in kaleme aldığı yazıları da okuduğunu söyledi.

Söz konusu yazılardan oldukça etkilendiğini belirten Kurtar, üç Çorumlu gazeteciyi başarılı çalışmalarından dolayı gönülden tebrik etti.

Kurtar’ın, Çorum FK’nın futbolunun yanı sıra Çorum basınının maç değerlendirmelerine de dikkat çekmesi, programda kentin spor gündemine yönelik önemli bir detay olarak öne çıktı.