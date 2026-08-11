Gazeteniz ÇORUM HABER’in sık sık kullandığı üzere, TÜİK verilerine göre, il sınırları içinde, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Çorumluların sayısı 1 milyon 328 bin…

Peki, herkes doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşıyor olsaydı, Türkiye’nin en büyük ili hangisi olacaktı?

Böyle bir değerlendirmede, dev metropol İstanbul 3. sıraya, Ankara 5. sıraya, İzmir 9. sıraya düşüyor. En büyük il 3 milyon 147 bin nüfusla Şanlıurfa, ikinci Konya (2 milyon 689 bin), üçüncü İstanbul (2 milyon 609 bin), dördüncü Diyarbakır (2 milyon 456 bin), beşinci Ankara (2 milyon 72 bin) oluyor.

Sonraki sıralama şöyle: Samsun (2 milyon 24 bin), Sivas (1 milyon 984 bin), Erzurum (1 milyon 975 bin), İzmir (1 milyon 950 bin), Hatay (1 milyon 881 bin), Bursa (1 milyon 850 bin), Adana (1 milyon 825 bin), Gaziantep (1 milyon 814 bin), Mardin (1 milyon 778 bin), Van (1 milyon 685 bin), Kahramanmaraş (1 milyon 663 bin), Ordu (1 milyon 587 bin), Trabzon (1 milyon 586 bin), Kayseri (1 milyon 523 bin), Manisa (1 milyon 423 bin), Malatya (1 milyon 418 bin), Mersin (1 milyon 408 bin), Tokat (1 milyon 387 bin), Çorum (1 milyon 328 bin).

Çorum’dan sonra gelen iller ise şu şekilde sıralanıyor: Balıkesir (1 milyon 277 bin), Ağrı (1 milyon 267 bin), Antalya (1 milyon 251 bin), Yozgat (1 milyon 240 bin), Adıyaman (1 milyon 209 bin), Afyonkarahisar (1 milyon 164 bin), Giresun (1 milyon 157 bin), Kastamonu (1 milyon 77 bin), Sakarya (1 milyon 27 bin), Kars (1 milyon 10 bin), Muş (1 milyon 3 bin), Denizli (979 bin), Aydın (943 bin), Elazığ (940 bin), Bitlis (879 bin), Batman (877 bin), Siirt (859 bin), Rize (781 bin), Eskişehir (756 bin), Şırnak (745 bin), Kütahya (735 bin), Zonguldak (735 bin), Sinop (716 bin), Osmaniye (710 bin), Kocaeli (692 bin), Çankırı (685 bin), Niğde (674 bin), Muğla (667 bin), Amasya (654 bin), Erzincan (643 bin), Aksaray (599 bin), Bingöl (595 bin), Kırşehir (584 bin), Tekirdağ (568 bin), Isparta (563 bin), Çanakkale (557 bin), Ardahan (551 bin), Nevşehir (544 bin), Kırıkkale (541 bin), Edirne (502 bin), Gümüşhane (458 bin), Artvin (450 bin), Bolu (448 bin), Kırklareli (442 bin), Düzce (437 bin), Uşak (416 bin), Burdur (378 bin), Karaman (367 bin), Hakkari (364 bin), Iğdır (364 bin), Karabük (352 bin), Kilis (348 bin), Bartın (344 bin), Bayburt (288 bin), Bilecik (272 bin), Tunceli (257 bin), Yalova (131 bin).