Çorum’un Gazi ve İnönü caddeleri, dönemin Belediye Başkanı merhum Baha Çorbacıoğlu tarafından 1960’lı yıllarda açıldı.

O zamanın şartlarında, kamulaştırmalar nedeniyle zarara uğradığını düşünen şehir sakinlerinin, “Bu kadar geniş yol mu olur?” diye şikayette bulundukları da eskiler tarafından rivayet olunurdu.

Yola önce taş döşendi, üzerine kare şeklinde bloklar halinde beton döküldü, en üste de asfalt serildi. Çorum’un tek asfalt caddesi olduğu için, birbirini tamamlayan bu iki cadde, Çorumlular tarafından yıllarca “asfalt” diye tanımlandı. Örneğin, bir yer tarif edileceği zaman “asfaltta” denilirdi. Veya gençler asfaltta buluşup tur atarlardı.

Her iki cadde boyundaki at kestaneleri de, o yıllarda dikildi ve küçücük birer fidanken, bugün devasa ağaçlar olarak caddelere güzel bir görünüm kazandırıyorlar.

Belediye’nin Gazi Caddesi’nin asfaltını yenilemesi, kuşkusuz güzel bir hizmet. Ancak, bu hizmet gerçekleştirilmişken, gözümüze batan bir eksikliği de Belediye yöneticilerinin bilgilerine sunmak istiyoruz.

Cadde boyundaki ağaçların düzgün ve standart bir şekilde budanmaları, estetik güzelliği bir kat daha artıracaktır. Zira, bu haliyle ağaçlar, zemin katlardaki dükkanların ve birinci-ikinci katlardaki ofislerin hem tabelalarını, hem de cephe görüntülerini kapatıyor.

Bu konuda da gereken duyarlılık gösterilirse, Gazi Caddesi’nin işlevselliği artmış olur diye düşünüyorum.

İSMİ SAKLI BİR OKUYUCU



