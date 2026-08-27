Çorum Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, SGK ve vergi borcu bulunan esnafın Hazine destekli kooperatif kredilerinden yüzde 24 faiz oranıyla yararlanabileceğini bildirdi.

SGK ve vergi borcu bulunan esnaf ve sanatkârların Hazine destekli kooperatif kredilerine erişiminde yeni dönem başladı.

Çorum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, 27 Ağustos 2026 tarihli ve 33353 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kredi şartlarının değiştiğini duyurdu.

“Borcu yoktur” yazısı krediye ulaşımı etkiliyordu. Önceki uygulamada SGK veya vergi borcu bulunan esnafın kredi kullanabilmesi için borcunu yapılandırması ya da ödeme yaptıktan sonra “borcu yoktur” yazısı alması gerekiyordu. Bir diğer seçenekte ise kullanılacak kredinin yüzde 25’i doğrudan SGK veya vergi borcuna aktarılıyor, kredi yüzde 30 faiz oranıyla kullandırılıyordu. Yeni düzenlemeyle faiz yüzde 24 oldu.

Canbek’in verdiği bilgiye göre yeni düzenleme bu noktada esnafa kolaylık getirdi. SGK veya vergi borcu bulunan esnaf ve sanatkârlar, Hazine desteğinin yüzde 40’ından yararlanarak yüzde 24 faiz oranı üzerinden kooperatif kredisi kullanacak. Böylece borcu bulunan esnafın finansmana erişiminde uygulanan şartlar hafifletilmiş oldu.

CANBEK'TEN TEŞEKKÜR

Çorum Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Canbek, kararın esnaf camiasına hayırlı olmasını diledi.

Vedat Canbek, düzenleme nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Halkbank yetkilileri ve emeği geçenlere teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların yanında çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Canbek ayrıca, SGK ve vergi borcu bulunmayan esnafın yüzde 20 faizle kredi kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR