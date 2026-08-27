Trafik kazaları sonrası kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı olarak arayıp "hasar takip vekaleti" vermeye zorlayan organize yapılar son buluyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planı dahilinde, son olarak vatandaşların kaza sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi için kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) 1 Eylül 2026 tarihinde faaliyete geçiyor.

Söz konusu eylem planı çerçevesinde, kaza sonrası hasar tazminat süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılabilmesine yönelik birtakım önemli iyileştirmelere gidildi.

Alo 193 uygulamasının hemen öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki tedbirler tüm yönleriyle istişare etti.