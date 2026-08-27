CHP Çorum İl Başkanlığı görevinde bulunan Dinçer Solmaz’ın partisinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçmesinin ardından boşalan il başkanlığı koltuğuna getirilen Tuncay Yılmaz, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

'MUHALEFET CHUMHURİYET HALK PARTİSİDİR'

İsim vermeden CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ankete gönderme yapan Yılmaz, “Ben her hafta anketleri takip eden biriyim. Çorum'da birebir yüz yüze yapılmış kişi, cinsiyet, yaş aralığı, meslek belirtilen ve Çorum özelinde milletvekilliğine dair hiçbir anket yapılmamıştır. Öyle twitter hesaplarından da aylık 250 TL vererek takip edilen gazetecilerin analizlerini anketmiş gibi algı yaratmak da bir milletvekiline yakışır mı? Yani bir anket açıklanıyorsa bunun somut verileri olur. Algıya gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi hala muhalefetin en güçlü partisidir, en büyük partisidir. Muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir kopuş mutlaka olacak. Eğer seçime girilebilirse bu haliyle girilebilir ama büyük parçanın, büyük çoğunluğun, yine iddia olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğunu söylemek isterim ama yani anket olması için oran veremem.” diye konuştu.