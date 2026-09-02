Eğitimci-yazar Ethem Erkoç’un 43. kitabı “Anadolu’da Dört Veli-Dört Tarik” isimli kitabı, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yayınlarından çıktı.
Ethem Erkoç, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a imzalı kitabını armağan etti.
Çorum tarihine çok değerli eserler kazandırmış olan araştırmacı yazar Ethem Erkoç, bu kitabında, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli,Hacı Bayram-ı Veli ve Somuncu Baba’yı anlatıyor.
Muhabir: Haber Merkezi