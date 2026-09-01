Ağustos ayında markette fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 34,2 ile sivri biber, üreticide ise yüzde 75 ile limon oldu. Üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı ise yüzde 748,4 ile limonda görüldü.

Üreticide limonun ardından en fazla fiyat düşüşü kuru soğan, patates, yeşil soğan ve şeftalide yaşandı.

Bayraktar, patates fiyatlarındaki düşüşün başta Çorum olmak üzere Afyonkarahisar, Denizli, Amasya, Kayseri, Nevşehir ve Niğde gibi önemli üretim bölgelerinde yazlık patates hasadının yoğunlaşmasından kaynaklandığını belirtti. Hasadın artması ve orta erkenci patateslerin de piyasaya çıkması arzı yükselterek fiyatları aşağı çekti.

Öte yandan ağustos ayında üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 39,9 ile yumurtada gerçekleşti. Markette ise en fazla artış yüzde 37,8 ile yumurtada görüldü.