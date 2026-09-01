Milli Görüş partilerinde uzun yıllar görev yapan ilimizde de 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Arif Ersoy, 2020 yılı 1 Eylül’ünde hayatını kaybetmişti. Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Ersoy için Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni yapıldı.

Anma programına ailesi ve sevenleri ile birlikte önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandım, önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve din görevlileri katıldı.

Arif Ersoy’un kabri başındaki törende din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı duaya hep birlikte 'amin' denildi.

Muhabir: Haber Merkezi