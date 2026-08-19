Uzun bir dönem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Spor Şube Müdürü olarak görev yapan ve geçtiğimiz ay içerisinde emekli olan Erdoğan Şahinci’nin kayınpederi Numan Mavral (90) hayatını kaybetti.

Mustafa Mavral, Zübeyde Şenel, Güzide Şahinci’nin babaları, Erdoğan Şahinci ve merhum Mustafa Şenel’in kayınpederi nakliyeci esnafından Numan Mavral bir süredir Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yuman Numan Mavral bugün (19 Ağustos Çarşamba) Akşemseddin Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.