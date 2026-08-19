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Mecitözü Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Orhan Faydacı'nın kızı, Mecitözü Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Mustafa Recai Velioğlu’nun eşi Sevtap Berrin Faydacı Velioğlu, Çorum Gençlik ve Spor Kulübü eski trap sporcusu idi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Sevtap Berrin Faydacı Velioğlu hayatını kaybetti. Velioğlu, bugün öğle namazından sonra Büyük Camii’den alınarak Mecitözü İlçe Mezarlığında toprağa verilecek. ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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