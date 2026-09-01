Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çepni İlkokulu öğrencileri yeni okul binasındaki çalışmalar tamamlanıncaya kadar eğitim öğretim faaliyetlerini geçici olarak Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sürdürecek.

Yeni ve modern eğitim binasında yürütülen çalışmaların ise tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Dersliklerden ortak kullanım alanlarına kadar öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan yeni Çepni İlkokulu binasının, tamamlandığında daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar yaptığı inceleme sonrasındaki açıklamasında: “Yeni döneme hazırız; yeni okulumuza kavuşmak için ise artık gün sayıyoruz” görüşlerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi