Emekli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Aydemir’in eşi emekli öğretmen Hülya Aydemir’in cenazesi, dün Akşemsettin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Onur ve Ozan Aydemir’in anneleri, Turgut Afat ve Derya Kul’un ablaları olan Hülya Aydemir, yaklaşık 40 günden beri tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde önceki gün öğleden sonra hayata veda etmişti.

Hülya Aydemir’in cenaze törenine, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, önceki Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, CHP’nin önceki il başkanlarından ve Yeni Parti yöneticilerinden, dost-akraba ve eğitimcilerden kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.