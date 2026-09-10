Çorum’un tanınmış simalarından, emekli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Aydemir’in eşi emekli öğretmen Hülya Aydemir (70) bugün saat 14.00 sıralarında, yaklaşık 40 günden beri tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayata veda etti.

Onur Aydemir ve Ozan Aydemir’in anneleri, Turgut Afat ve Derya Kul’un ablaları olan Hülya Aydemir’in cenazesi yarın (11 Eylül 2026 Cuma günü) toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.