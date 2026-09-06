Arca Çorum FK, Eyüpspor’la bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Uğur Uçar ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig’deki seyircili ilk iç saha maçında bugün Eyüpspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takım karşılaşma saatini beklerken, teknik direktör Uğur Uçar hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Çorum Şehir Stadı’nda, saat 17.00’de başlayacak maçla ilgili konuşan Uçar, “Taraftarımızla buluşacağımız ilk maç olan Eyüpspor karşılaşması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Stadyumu dolduracak taraftarımızın desteğiyle Süper Lig’deki ilk galibiyetimizi alarak şehrimize ve camiamıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ