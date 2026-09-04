Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, kentte faaliyet gösteren çiftçi ve üreticilerin yaşadığı sorunları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette Çorum tarımının mevcut durumu değerlendirilirken, üreticilerin sahada karşı karşıya kaldığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri gündeme getirildi.

Üreticilerin sesi Ankara’da duyuruldu

Çorum’un tarımsal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üreticilerin yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında ilgili kurumlarla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Özdemir, Çorumlu çiftçilerin başta üretim maliyetleri olmak üzere girdi fiyatları, ürünlerin değerinde pazarlanması, tarımsal desteklemeler ve üretimin sürdürülebilirliği konusunda yaşadığı sorunları Genel Başkan Şemsi Bayraktar’a aktardı.

Üreticilerin taleplerinin doğrudan Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetimine iletilmesinin, sorunların ilgili mercilere taşınması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği vurgulandı

Görüşmede, artan üretim maliyetlerinin çiftçinin üzerindeki yükü artırdığına dikkat çekilirken, üreticinin tarlasını ekmeye devam edebilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Çorumlu üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi, ürünlerin gerçek değerinde değerlendirilmesi ve çiftçinin ekonomik açıdan güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Çorum tarımının sorunları masaya yatırıldı

Ziyarette ayrıca Çorum’un tarımsal yapısı ve üretim potansiyeli değerlendirilirken, bölgedeki çiftçilerin karşılaştığı yerel sorunlar da gündeme taşındı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’in, üreticilerden gelen talepleri ve sahadaki gözlemleri Genel Başkan Bayraktar’a aktararak çözüm noktasında destek istediği öğrenildi.

Özdemir’in, Çorumlu çiftçilerin sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerin sürdürüleceği mesajını verdiği belirtildi.

“Üreticimizin her zaman yanındayız”

Çorum Ziraat Odası’nın, kentteki üreticilerin sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceği ve çiftçilerin taleplerinin ilgili makamlara ulaştırılması noktasında çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Başkan Adem Özdemir’in gerçekleştirdiği ziyaretin, Çorumlu üreticilerin sorunlarının Türkiye genelindeki tarım politikalarının şekillenmesinde söz sahibi olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetimine aktarılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendirildi.

Çorum Ziraat Odası tarafından, üreticilerin yaşadığı sorunların çözümü ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla temasların önümüzdeki süreçte de devam edeceği kaydedildi.