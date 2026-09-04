Vakıf Başkanı, Emekli Vali İrfan Balkanlıoğlu, 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Bağcılar eski Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Genel Sekreter Sabit Velidedeoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Recep Akça ve Şerif Akdana ile Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık, çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Çorum’a geldiler. Heyete Vakıf Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör de katıldı.

ÇEKVA yöneticileri, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verirlerken, ÇORUM HABER’i ziyaretlerinde de Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a “Çorum Günleri” etkinliği ile ilgili hazırlıklarını anlattılar.