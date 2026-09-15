Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ömerbey Köyü'nde Mertcan Ş. (26) ile amcası İhsan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Ş, tüfekle yeğeni Mertcan Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan'ı vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bacağından yaralanan Mertcan Ş'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın şüphelisi İhsan Ş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.