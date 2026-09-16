Tır şoförü İsmail B. (31), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin B'nin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çalıştığı markete gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail B, tabancayla Yasemin B'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Yasemin B'nin cenazesi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsmail B. ise ambulansla götürüldüğü Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İsmail B. ve Yasemin B. çiftinin bir çocukları olduğu, daha önce bir kez boşanıp tekrar evlendikleri öğrenildi.