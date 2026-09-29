Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahse yönelik Mardin, Aydın ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakline aracılık ederek 43 bin 986 işlem karşılığında 400 milyon 333 bin 693 lira işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Aramalarda 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 av tüfeği, 177 fişek ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı