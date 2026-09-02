Olay, bugün Sel Sokak’ta yaşandı. Turgut Özal İş Merkezi Gümüş Sarayı tarafından sahiplenilen kedi, bir çocuk tarafından kucağa alınarak götürüldü.



4 aylık sarman kedisini bir süre bulamayan hayvansever, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir çocuğun kediyi kucağına aldığı, sevdiği ve ardından götürdüğü görüldü.

Çocuğun kedinin sahipli olduğunu bilmediğini düşündüğünü belirten hayvansever, herhangi bir kötü niyeti olmadığını ifade ederek kedisinin geri getirilmesini istedi.

Hayvansever, kediyi alan çocuğa ve ailesine seslenerek, “Kedinin sahipli olduğunu anlamamış olabilir. Lütfen kedimizi geri getirirseniz çok mutlu oluruz.” çağrısında bulundu.