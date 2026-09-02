Çorum Merkez ilçesine bağlı Sarimbey Köyü’nde bulunan 110 ada 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazlar, ekonomik bütünlük gereği tek lot halinde satışa sunulacak.

Çorum-Ankara karayolunun 12. kilometresinde yer alan taşınmazlardan 14 parsel üzerinde 5 katlı un fabrikası (975 metrekare), 6 katlı un deposu (1.470 metrekare) ve 3 adet yardımcı depo bulunuyor.

Taşınmazda ayrıca sundurma, 250 kVA trafo tesisi, 3 aktif su kuyusu, çelik silo temelleri, su havuzları, saha betonu, ihata duvarı ve çeşitli ağaçlar yer alıyor.

15 parselin ise ihata duvarı ile fabrika tesis alanına entegre durumda olduğu belirtildi.

Muhammen bedeli 30 milyon TL

Söz konusu taşınmazların muhammen bedeli 30 milyon 161 bin 920 TL olarak belirlendi.

Taşınmaz için ilk ihale 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.58'de gerçekleştirilecek.