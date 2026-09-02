Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketleri denetlemeyi sürdürüyor. Yapılan son denetimlerde, bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 75 adet ürün ile ambalaj bütünlüğü bozulmuş 3 adet ürün tespit edildi.

Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan Zabıta müdürlüğü personeli "Bu nasıl bir mağaza böyle. Halkın sağlığı bu kadar ucuz olamaz. Mağazanızı kapatırız." diyerek duruma tepki gösterdi.

Raflarda satışa sunulduğu belirlenen ürünler, zabıta ekiplerince toplatılarak imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından ilgili işletmeye toplam 288 bin 990 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği belirtilerek, “Halkın sağlığı bu kadar ucuz olamaz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan, tüketici haklarını ihlal eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek, halk sağlığını tehdit eden her türlü ihmalkârlığın karşısında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.