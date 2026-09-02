ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALDI

Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal’ın organizasyonuyla düzenlenen şenlikte Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Uğurlu’nun yanı sıra Soner Ergül, Tuğçe Kılıç ve Serengül Töremiş sahne aldı.

Sanatçıların seslendirdiği türkülerle şenlik alanı hareketlenirken, vatandaşlar bol bol halay çekti. Şenlikte zurnada Ali Bektaş, klavyede Dinçer Şimşek, bağlamada ise Cem Turan ve Ali Haydar Şen yer aldı. Programın sunumunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete üstlendi.

KEŞKEK KAZANLARI KAYNADI

Şenliğin geleneksel keşkek ikramı da bu yıl devam etti. Keşkek kazanları, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarının katkılarıyla açılırken, katılımcılara kazanlar dolusu keşkek ikram edildi.

YILIN AĞASI BELLİ OLDU

Şenliğin renkli anlarından biri de ağalık yarışı oldu. Kınalı koçun açık artırmayla satışa çıkarıldığı yarışmayı Eflatun Kayacı ve Şener Çelik ortaklığı kazandı. Ağalık elbisesini giyen Kayacı ve Çelik, dostlarıyla birlikte oynayarak ağalıklarını kutladı.

Geçen yılın ağası Mahir Dertli’ye de katkılarından dolayı plaket verildi.

YOĞUN KATILIM

Şenliğe Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar sanatçılarla hatıra fotoğrafları çektirirken, şenlik meydanı gün boyunca türküler ve halaylarla renklendi.

MUHTAR ÜNAL’DAN TEŞEKKÜR

Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, şenliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.