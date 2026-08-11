Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ulukavak Mahallesi sınırları içerisinde Özgürevler 5. Sokak–Söğütlüevler Caddesi ile Söğütlüevler Caddesi–Çiftlikçayırı 29. Sokak güzergâhlarında atıksu hattı altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında söz konusu güzergâhlar, bugünden itibaren çalışmalar tamamlanıncaya kadar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince araç ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

Ulaşımda belirtilen alternatif güzergâhların kullanılması gerektiği belirtilirken, vatandaşların çalışma süresince dikkatli ve tedbirli olmaları rica edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ