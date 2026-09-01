Mesajında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargıya güven vurgusu yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, “Yargıya güvenin güçlenmesi ortak sorumluluğumuz” diye konuştu.

2026-2027 Adli Yılı’nın başlaması dolayısıyla adaletin demokratik hukuk devletinin temel dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Başsavcı Bektaş, yargı mensupları ile adalet teşkilatının önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, hukukun üstünlüğü ve insan hakları doğrultusunda bağımsız, tarafsız, hızlı ve güvenilir bir yargı hizmeti sunmak için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

“ADALET, HAKKIN, HUKUKUN VE VİCDANIN TEMİNATIDIR”

Adaletin, hakkın, hukukun ve vicdanın teminatı olduğunu belirten Bektaş, demokratik hukuk devletinin en önemli dayanaklarından birinin güçlü ve güvenilir bir yargı sistemi olduğuna dikkat çekti.

Başsavcı Bektaş mesajında, “Adalet; hakkın, hukukun ve vicdanın teminatı, demokratik hukuk devletinin temel dayanağıdır. Bu sorumluluğu özveriyle üstlenen yargı mensuplarımız ve adalet teşkilatımızla yeni bir adli yıla başlamanın onurunu taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“YARGIYA GÜVENİN GÜÇLENMESİ ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

Hukukun üstünlüğü ve insan hakları doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini kaydeden Bektaş, adaletin zamanında tecelli etmesinin ve yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Başsavcı Bektaş, “Hukukun üstünlüğü ve insan hakları doğrultusunda bağımsız, tarafsız, hızlı ve güvenilir bir yargı hizmeti sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Adaletin zamanında tecellisi ve yargıya güvenin güçlenmesi ortak sorumluluğumuzdur” dedi.

ADALET TEŞKİLATININ YENİ YILINI KUTLADI

Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, yeni adli yılın Türkiye’ye huzur, güven ve adalet getirmesi temennisinde bulunarak, başta hâkimler ve Cumhuriyet savcıları olmak üzere avukatların, adliye personelinin ve adalet teşkilatının tüm mensuplarının 2026-2027 Adli Yılı’nı kutladı.

Başsavcı Bektaş, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Yeni adli yılın ülkemize huzur, güven ve adalet; yargı camiamıza sağlık, başarı ve dayanışma getirmesini diliyorum. Başta hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız olmak üzere avukatlarımızın, adliye personelimizin ve adalet teşkilatımızın tüm mensuplarının 2026-2027 Adli Yılını kutluyor; görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Yeni adli yıl ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olsun.”

Muhabir: Haber Merkezi