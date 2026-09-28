Çorum firması alin biyoteknolojinin markası camrusepa all ın supplemet Bordo-Mavili dev kulüp Trabzonspor ile sponsorluk anlaşmasına imza attığını resmi olarak açıkladı. Anlaşma, 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarını kapsayacak.

Konu hakkında firma tarafından yapılan açıklamada, “Camrusepa All In Supplement olarak, Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmasını büyük bir gurur ve mutlulukla duyuruyoruz.



2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarını kapsayan anlaşmamız kapsamında, profesyonel spor alanına yönelik ürünlerimizle Futbol A Takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz.



Sporun, disiplinin ve takım ruhunun gücüne inanıyor; bu değerleri paylaşan kulübümüzle birlikte yeni başarılara yolculuk etmekten büyük heyecan duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.