Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı Ortaöğretim Birimi, İsmail Gaspıralı Ortaöğretim Yaz Gelişim Programı kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikle gençlerde çevre bilincinin artırılması ve doğaya karşı sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi amaçlandı.

Program kapsamında katılımcılar belirlenen alanlarda çevre temizliği yaparak hem çevre kirliliğine dikkat çekti hem de toplumsal farkındalık oluşturdu.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmesine katkı sunan faaliyetlerin yaz gelişim programı boyunca sürdürüleceğini belirtti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ