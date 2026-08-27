Çorum’da her geçen gün sayısı artan motosikletler, yaya yolları, kaldırımlar ve trafikte güvenlik açısından tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle yaya alanlarının motosikletler tarafından kullanılması, vatandaşların güvenliğini riske atıyor.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların güvenliğini sağlamak ve ortak yaşam kurallarına uyulmasını temin etmek amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, kaldırımların motosikletlerin değil yayaların kullanımında olduğu vurgulandı.

Özellikle çocukların, yaşlıların ve engelli vatandaşların güvenliği için yaya alanlarının amacı dışında kullanılmaması istendi.