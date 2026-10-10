Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin moderatörlüğünü Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım üstlendi. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı emekli müftülerinden İbrahim Acar ve M. Vehbi Köklükaya konuşmacı olarak katıldı.

İl Müftüsü Yıldırım’ın açılış konuşmasını yaparak panelistleri katılımcılara tanıtmasının ardından programın sunum bölümüne geçildi. Çorum merkez ve köy camilerinde görev yapan imam hatipler, müezzin kayyımlar ile Kur’an kursu öğreticilerinin takip ettiği panelde, Acar ve Köklükaya cami ve sosyal hayat konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

Panelistlerin sunumlarının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Din görevlileri, merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek panelistlerle görüş alışverişinde bulundu.

Program, İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın panelistlere teşekkür etmesi ve çiçek takdiminde bulunmasının ardından sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ