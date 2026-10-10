Mısır’ın iki önemli şehri olan Şarm El-Şeyh ve Kahire’yi kapsayacak gezi 2-7 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Geziye ilişkin detayları paylaşan Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, federasyon çatısı altındaki tüm oda üyelerini bu anlamlı organizasyona davet etti.

Uçak bileti, transfer hizmetleri, konaklama ve yemek masraflarının dahil olduğu gezi programının fiyatlandırması ile ilgili de bilgi veren Uzun şunları söyledi: “Tek Kişilik Odada Konaklama: 965 Euro - Çift Kişilik Odada Konaklama (Kişi Başı): 750 Euro Sınırlı kontenjanla düzenlenecek olan geziye katılmak ve gerekli ön hazırlıkları tamamlamak isteyen oda üyelerinin en geç 16 Ekim 2026 tarihine kadar Oda Genel Sekreterliğine başvurmaları veya Oda Başkanlarını aramaları yeterli olacak”

Geziye isteyen oda üyelerinin aileleri ile birlikte katılabileceklerini dile getiren Necmettin Uzun, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen Federasyon Başkanı Hayrettin Yıldırım başta olmak üzere tüm Federasyon yöneticilerine teşekkür etti.

Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar, Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek ile Sungurlu Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Kor da, bu tür kültür gezilerinin esnafın ufkunu açacağını belirterek, oda üyelerinin Mısır gezisi fırsatını kaçırmamalarını istediler.

Muhabir: SELDA FINDIK