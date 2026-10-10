Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen “Bilim Her Yerde: Çorum Keşif, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri” projesi kapsamında Büyükdüvenci Ortaokulu’nda Bilim Şenliği düzenlendi.

İki gün süren etkinlikte öğrenciler farklı bilim ve teknoloji alanlarında uygulamalı çalışmalarla buluşturuldu. Program kapsamında robotik kodlama, 3D modelleme, mikroskop ve hücresel yapı incelemeleri, dijital teknoloji, sürdürülebilir su yönetimi, ritim atölyesi ve çeşitli bilimsel keşif etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler ayrıca bilim söyleşileri, etkileşimli etkinlikler ve deneysel çalışmalarla bilimsel süreçleri yakından deneyimleme fırsatı buldular.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR