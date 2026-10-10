Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Ankara Garı saldırısının 11. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak adalet çağrısını yineledi.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasını Platform adına okuyan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, katliamın tüm sorumlularının ortaya çıkarılması ve ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması gerektiğini söyledi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırının 11. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamayı platform adına Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma okudu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” için Türkiye’nin dört bir yanından insanların Ankara’da buluştuğunu hatırlatan Sırma, IŞİD’in gerçekleştirdiği çifte bombalı saldırıda 104 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500’den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Aradan geçen 11 yıla rağmen acılarının dinmediğini ifade eden Sırma, saldırının barışı, emeğin hakkını ve demokratik bir ülkede yaşama iradesini hedef aldığını vurguladı.

"KALICI BARIŞ SOSYAL ADALETLE MÜMKÜN”

Hayatını kaybedenlerin savaşa karşı barışın sesini yükseltmek için mitinge katıldığını belirten Sırma, barışın yalnızca silahların sustuğu bir çatışmasızlık ortamı olmadığını söyledi. Adaletin, eşitliğin ve bir arada yaşama iradesinin kalıcı barışın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Silahların bırakılması ve çatışmaların durması yönündeki adımları önemsediklerini dile getiren Sırma, Kürt sorununun çözümünde demokratik siyasetin, eşit yurttaşlığın ve temel hakların esas alınması gerektiğini ifade etti. Sürecin kapsayıcı biçimde ve toplumun tüm kesimlerinin iradesine dayanarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK TALEBİ

10 Ekim’de yaşamını yitirenlerin düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve farklı kimliklerin eşit yurttaşlar olarak yaşayabilmesi için bir araya geldiğini belirten Sırma, bu taleplerin bugün de güncelliğini koruduğunu söyledi.

Yoksulluğun ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığını ifade eden Sırma; kayyum uygulamalarını, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasını ve görevden alınmasını eleştirdi. Gazetecilere, siyasetçilere, öğrencilere ve sendikal faaliyetlere yönelik baskılar ile grev yasakları ve dijital sansüre de tepki gösterdi.

Demokrasinin yalnızca seçimlere indirgenemeyeceğini belirten Sırma, demokratik bir düzenin herkesin konuşabildiği, örgütlenebildiği, itiraz edebildiği ve kendi kimliğiyle eşit ve özgür biçimde yaşayabildiği koşulları sağlaması gerektiğini dile getirdi.

“TÜM SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILMALI”

Katliamın ardından 11 yıldır adalet aradıklarını söyleyen Sırma, yargılama süreçlerinde bazı faillerin cezalandırılmasına rağmen tüm sorumluların ortaya çıkarılmadığını savundu.

Saldırı öncesindeki istihbarat bilgilerine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren Sırma, güvenlik bürokrasisindeki ihmallerin ve denetimsizliklerin açıklığa kavuşturulmasını istedi. Devletin idari, siyasi ve hukuki süreçlerde kendi kusurunu reddettiğini ifade eden Sırma, bu yaklaşımın demokratik eylemlerde yurttaşların can güvenliği açısından da kaygı yarattığını belirtti.

Yaşamını yitirenlerin anısı önünde saygıyla eğildiklerini kaydeden Sırma, emek, barış ve demokrasi mücadelesini sürdürme kararlılıklarını yineleyerek şunları söyledi:

“10 Ekim’i unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için yürüttüğümüz adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Emeğin, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız.”

ÇORUMLU SALİH GEVENCİ VE ARKADAŞLARI DA ANILDI

Platform ayrıca 8 Ekim 1978 yılında Bahçelievler Katliamı'nda hayatını kaybeden Çorumlu Salih Gevenci ve arkadaşlarını da andı.