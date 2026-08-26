Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Arca Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Çorum FK taraftarlarının yer alacağı misafir tribünü biletleri 1.600 TL olarak açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş-Arca Çorum FK karşılaşması öncesinde bilet fiyatları açıklandı. Beşiktaş'ın resmi açıklamasına göre mücadele, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın biletleri, 27 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri için ön satışa sunulacak. Genel bilet satışı ise 28 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da başlayacak.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 21.000 TL

VIP 101-126: 19.000 TL

1.Kategori: 5.750 TL

2.Kategori: 5.500 TL

3.Kategori: 5.250 TL

4.Kategori: 4.750 TL

5.Kategori: 4.350 TL

6.Kategori: 3.950 TL

415-416 Blok: 4.250 TL

414-417 Blok: 3.950 TL

413-418 Blok: 3.750 TL

7.Kategori: 1.750 TL

8.Kategori: 1.600 TL

Misafir: 1.600 TL

Biletlerin Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi, Passo'nun internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabileceği bildirildi.