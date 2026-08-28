Toplantıda, yeni üretim sezonunda çiftçilerin karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, özellikle 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları konusunda yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ilçe ziraat odası başkanları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ÇKS biriminde görev yapan personeller katıldı.

İstişare toplantısında, yeni dosya dönemi içerisinde yaşanabilecek olası sorunlar masaya yatırıldı. Çiftçilerin desteklemelerden yararlanabilmeleri ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için alınması gereken tedbirler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



ÇKS BAŞVURULARI 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

2027 yılı ÇKS kayıtlarının 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Üreticilerin tarımsal desteklemelerden mahrum kalmamaları için ÇKS işlemlerini son başvuru tarihine bırakmadan tamamlamaları istendi.

Öte yandan ürün değişikliği başvurularının 15 Mart-15 Nisan 2027 tarihleri arasında yapılabileceği, ikinci ürün kayıtlarının ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar gerçekleştirilebileceği belirtildi.

KURU ALANLARDA MÜNAVEBE UYGULAMASI KALDIRILDI

Toplantıda planlı üretim kapsamında hububat üretimine ilişkin düzenlemeler de değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kuru alanlarda yetiştirilen arpa, buğday, yulaf, çavdar ve tritikale gibi hububat ürünlerinde münavebe uygulamasının kaldırıldığı ifade edildi.

Buna göre kuru alanlarda çiftçilerin istedikleri hububat ürününü aynı araziye üst üste ekebilmelerinin önü açılırken, sulu alanlarda münavebeli ekim uygulamasının devam edeceği bildirildi.

YENİ SEZON İÇİN BEREKET TEMENNİSİ

Toplantının sonunda, yeni üretim sezonunun Çorumlu çiftçiler başta olmak üzere tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Yetkililer, üreticilerin ÇKS başta olmak üzere tüm tarımsal kayıt ve başvuru işlemlerini zamanında tamamlamalarının önemine dikkat çekerek, yeni sezonda çiftçilere bol ve kazançlı bir üretim dönemi diledi