Türkiye’de 2016 yılında başlayan ve daha sonra kalıcı hâle getirilen ileri saat uygulaması nedeniyle 2026 yılında da saatlerin geri alınması beklenmiyor. Yeni bir resmî karar yayımlanmadığı sürece Türkiye yıl boyunca UTC+3 zaman dilimini kullanmaya devam edecek.

TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de 2026 sonbaharında saatler bir saat geri alınmayacak. Telefon, bilgisayar ve diğer dijital cihazlarda Türkiye saat dilimi seçiliyse kullanıcıların herhangi bir manuel değişiklik yapmasına gerek olmayacak.

Kalıcı uygulamanın temeli 2016 yılında atıldı. 2 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan 139 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bütün yurtta uygulanan ileri saat düzeninin yıl boyunca sürdürülmesi kararlaştırıldı. Buna göre Türkiye’de yaz ve kış dönemlerinde saat değişikliği yapılmıyor.

AVRUPA’DA SAATLER 25 EKİM’DE GERİ ALINACAK

Avrupa Birliği ülkelerinde mevsimsel saat değişimi 2026 yılında da devam edecek. Avrupa’nın büyük bölümünde saatler 25 Ekim 2026 Pazar günü bir saat geri alınarak standart saat düzenine geçilecek. AB mevzuatına göre geçiş, ekim ayının son pazar günü gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle bazı haberlerde yer alan “26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece” bilgisi 2026 yılı için doğru değil. Saat değişimi 25 Ekim Pazar günü yapılacak.