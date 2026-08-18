Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş, 10 gün sürecek şampiyonada Türkiye’nin en büyük madalya umutlarından biri olacak. Antrenör Barış Boyar yaptığı açıklamada, “Sporcumuza ve ülkemizi temsil edecek tüm Millî Takımımıza şampiyonada başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek tüm sporcularımızın yolu açık, başarıları daim olsun” dedi.

Türkiye’yi kadınlarda 9, erkeklerde 7 sporcunun temsil edeceği şampiyona 27 Ağustos’ta sona erecek.