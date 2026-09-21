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TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Dilber Çolak’ın işletmeciliğini yapacağı restoranın açılışına, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın yanı sıra, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, protokolün diğer mensupları ve davetliler katıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında oluşturulan Maya Lounge Restoran hizmete açıldı.

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