Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, tüm zabıtaların Zabıta Haftasını kutlayarak, zabıtaların sorunlarının çözülmesi, taleplerin yerine getirilmesi için mücadele ettiklerini vurguladı.

Veldet, “Halkın kentlerde huzur ve güvenli bir şekilde yaşaması için gece gündüz, 24 saat özveriyle çalışan zabıta emekçilerinin haftası kutlu olsun. Zabıta Haftası nedeniyle, zabıtalar yine seslerini duyurmaya çalışıyor. Sendikamız da zabıta olarak görev yapanların sorunlarını, işkolumuzdaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve her zeminde gündem yapıyor” ifadesini kullandı.

Nevzat Veldet, tüm zabıtalara görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi