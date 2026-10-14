Yeniden aday olmayacağını daha önce açıklamış olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde Yönetim Kurulu Başkan Adayı olan Gökhan Kerman, SErkan Dalyan ve Fahri Yandık’la bir araya gelerek seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başaranhıncal, seçim sürecinin karşılıklı anlayış içinde, olumlu bir atmosferde geçmesi, sonuçların tüm taraflar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda TSO Genel Sekreteri Adem Özmısır da bulundu.