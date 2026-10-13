YENİ Parti Mecitözü İlçe Başkanlığı binası, çok sayıda vatandaşın katıldığı coşkulu bir törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini kadınlarla birlikte kesen YENİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, konuşmasında iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Mecitözü’nde son 25 yılda pek çok hizmetin geriye gittiğini savunan Günaydın, ilçenin kaybettiğini belirttiği kurumları tek tek sıraladı.

“ADLİYE UÇMUŞ GİTMİŞ”

Vatandaşlara seslenerek ilçenin geçmişiyle bugününü karşılaştıran Günaydın, şöyle konuştu:

“Bu 25 yılda Mecitözü nasıl değişti? Hep beraber bakalım. Burada bir adliye vardı, değil mi? Var mı şimdi? Yok, değil mi? Adliye uçmuş gitmiş. Peki, askerlik şubesi var mıydı? O da mı gitti? Orman vardı, o da gitti. Pancar Şefliği vardı, şimdi o da gitti. Beş tane banka şubesi vardı, şimdi bir tane banka şubesi kaldı. E be insafsızlar, e be vicdansızlar, ne istiyorsunuz Mecitözü’nden, ne istiyorsunuz Anadolu’dan?”

“BU PARTİ MİLLETİN KENDİSİNİN PARTİSİDİR”

YENİ Parti’nin “umudun partisi” olduğunu dile getiren Günaydın, ilçe başkanlığı binasının vatandaşların umutlarını tazeleyeceği bir yer olacağını söyledi.

Günaydın, “Bu parti milletin kendisinin partisidir. Bu partinin kapısından giren herkes, iyi niyetle giriyorsa, güler yüzle ve umudunu tazelemiş olarak çıkacak” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, YENİ Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, YENİ Parti Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, partinin ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.