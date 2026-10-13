Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları, araçların özellikle akü ve soğutma sistemini zorluyor.

Soğuk havalarda akü performansı düşerken antifrizin yetersiz olması, motor soğutma sisteminde ciddi hasarlara neden oluyor.

Araç sahiplerinin yalnızca periyodik bakım kilometrelerini beklememesi, kış öncesinde gerekli kontrolleri yaptırması gerekiyor.

Uzmanlar, araçların yalnızca yağ değişimi ve rutin bakımlarla takip edilmesinin yeterli olmadığına dikkat çekerek akü, antifriz, motor yağı, elektrik sistemi ve ön düzen aksamı gibi birçok noktanın düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.